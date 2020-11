Wout van Aert opnieuw Flandrien met ruime voorsprong op Evenepoel, Kopecky voor het eerst Flandrienne

De Flandrien en Flandrienne van het Jaar zijn aangeduid. In 2020 vallen Wout van Aert en Lotte Kopecky in de prijzen. Voor Van Aert is dit het tweede jaar op rij dat hij zich dé Flandrien bij uitstek mag noemen. Kopecky werd voor het eerst tot Flandrienne verkozen.

De Flandrien-verkiezing is een organisatie van Het Nieuwsblad. Normaal worden de trofeeën uitgereikt tijdens een grootse gala-avond. Deze keer was het een virtueel gebeuren. In elk geval heeft de grote favoriet bij de mannen, Wout van Aert, het gehaald.

Er bestond eigenlijk geen twijfel over dat Wout van Aert voor het tweede jaar op rij tot Flandrien verkozen zou worden. Zijn overwinningen in Strade Bianche en Milaan-Sanremo en zijn ritzeges in de Tour spraken voor zich. Van Aert kreeg 637 punten. Vorig jaar won hij met één punt verschil, in 2020 is zijn marge iets groter. Remco Evenepoel werd opnieuw nummer 2, met 475 punten deze keer. Lampaert eindigde derde met 338 punten.

Bij de dames is Lotte Kopecky dus voor het eerst in haar carrière de laureate, na spraakmakende overwinningen op het BK (zowel in het tijdrijden als in de wegrit) en de Giro Rosa. Kopecky kreeg 187 punten achter haar naam. Meer dus dan reeds drievoudige winnares D'hoore, die ditmaal 155 punten toegewezen kreeg. De derde plaats bij de dames was voor de amper 20-jarige Shari Bossuyt, die 84 punten verdiende.