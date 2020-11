Van Aert knap derde bij terugkeer in de cross, Iserbyt maakt verschil in slotronde

Herbeleef hieronder hoe de rentrée van Wout van Aert in de cross verliep.

FINISH: Iserbyt pakt de winst, Van der Haar is 2de en Van Aert 3de.

15U59: Van Aert heeft te kampen met pech. Het gaat een derde stek worden voor hem en een tweede plaats voor Van der Haar.

15U55: Iserbyt diept de kloof uit naar acht seconden. De Europese kampioen lijkt op weg naar de overwinning.

15U50: Iserbyt plaatst een versnelling en pakt enkele seconden.

15U48: Vanthourenhout heeft het gezelschap van Aerts gekregen.

15U43: Kan een fietswissel soelaas bieden voor Vanthourenhout? Hij volgt op acht seconden.

15U40: Vanthourenhout staat lek en wordt nu voorbijgeknald door Van Aert, Iserbyt en Van der Haar!

15U36: Vanthourenhout loopt een halve minuut uit, maar een versnelling van Van Aert dringt zijn voorsprong toch wat terug. Van Kessel ligt er zo ook af. Van der Haar krijgt het ook lastig.

15U33: Aerts, Hermans en Kamp zijn op weg naar de eerste groep achtervolgers, maar moeten wel nog enkele lengten dichten.

15U28: Vanthourenhout behoudt voorlopig zeker zijn voorsprong. Van Aert zit bijna halfweg koers op schema voor een mogelijk podium.

15U23: Wout van Aert zit bij de eerste achtervolgers. Met een achterstand van zo'n twintig seconden op leider Vanthourenhout.

15U18: Iserbyt en Van der Haar zijn op weg naar Van Kessel. Van Aert rijdt rond in de top tien.

15U13: Vanthourenhout is bezig seconden te pakken. Kan hij net als in Merksplas een gooi doen naar de zege? Van Kessel is de tweede man in koers.

15u08: Toon Aerts, Iserbyt en Vanthourenhout mengen zich nu ook vooraan. Ook Van Aert krijgt de kop stilaan toch in het vizier.

15U03: Thijs Aerts is het best vertrokken, ook Sweeck zit bij de betere posities. Voor Van Aert is het een veel moeilijkere start.

15U: De lichten gaan op groen! Het deelnemersveld, met Van Aert, is aan de cross begonnen.