Lucinda Brand na dominantie in in Tabor: "Het lijkt alleen maar makkelijk"

Er stond geen maat op Lucinda Brand in Tabor. De Nederlandse won de wedstrijd in de Wereldbeker met bijna een halve minuut voorsprong op haar landgenote Alvarado.

Achteraf was Brand dan ook zeer blij met haar overwinning. Na haar zege in Kortrijk zaterdag wint ze beide crossen in het eerste dubbelweekend van het seizoen. Het leek wel eenvoudig te gaan voor de renster van Telenet-Baloise.

"Dat is alleen maar schijn", zegt ze. "Het kostte echt wel moeite hoor. Ik ben er gewoon vol voor gegaan en dat lukte", luidt het.

Lockdown nuttig besteed

Vorig jaar was Alvarado heel dominant, dit jaar dan weer Brand. Een verklaring voor die ommekeer zoekt ze in de lockdownperiode. "Ik heb toen heel veel op de crossfiets gezeten, dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen."

"Ik heb ook wat meer op techniek getraind, daardoor heb ik nu wat meer energie over op de andere stukken tijdens de wedstrijd", verklaart ze haar dominantie.