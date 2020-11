Lander Loockx kan terugblikken op weekend met dubbele triomf

Het is niet enkel in Kortrijk en in Tabor dat het voorbije weekend gecrosst is. Lander Loockx ging zijn kans in twee veldritten in Slovakijke en deed dat met succes. Zowel zaterdag in Trnava als zondag in Podbrezova was hij de beste.

De Grote Prijs Trnava is een wedstrijd die op zichzelf staat. Lander Loockx werkte er een knappe solo af en schonk zo Group Hens-Maes Containers een mooie overwinning. Hij had aan de meet een voorsprong van 24 seconden op de Fransman Noé Castille. Enkele tellen later werd Mainguenaud, ook al een Fransman, derde. Len Dejonghe, de Belgische ploegmaat van Loockx, kaapte de vierde plaats weg. De overwinning in Trnava gaf Loockx duidelijk een boost, want hij had nog krachten over om er een dag later in de Grote Prijs Prodbezova er opnieuw voor te gaan. Met overigens dezelfde uitkomst: Loockx kwam als winnaar over de streep. De cross die in het verleden ook al door Baestaens gewonnen werd, staat nu dus ook op de erelijst van Loockx.