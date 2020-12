🎥 Opvallend beelden uit Colombia: Ritwinnaar al vallend over de streep door verkeersdrempel net voor de finish

In de Clasico RCN, een Colombiaanse rittenkoers, heeft Edison Muñoz op een wel zeer opvallende manier een rit gewonnen. De Colombiaan begon net voor de finish te vieren, maar er lag nog een verkeersdrempel, waardoor hij al vallend over de streep kwam.

Opvallende beelden uit Clasico RCN. Edison Muñoz was weggereden uit het peloton en op het moment dat hij zegezeker was, begon hij dan ook te vieren. Wat de Colombiaan echter niet gezien had, was een verkeersdrempel net voor de finish.

Muñoz verloor zijn evenwicht na de verkeersdrempel en ging daarna tegen de vlakte. Gelukkig voor hem viel hij over de streep, waardoor de ritwinst voor hem was. Hieronder kan u de beelden bekijken via Mundo Ciclistico.