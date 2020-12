Tony Martin veilt truitje met handtekening Wout van Aert voor kinderen in nood

Tony Martin is een man met het hart op de juiste plaats. Hij weet hoeveel geluk hij heeft om te kunnen doen wat hij graag doet en beseft dat er ook minder fortuinlijke mensen zijn. Voor hen wil de Duitser zich ook inzetten. Daarom houdt hij een online veiling op eBay.

"Zoals elk jaar is het weer tijd voor mijn veiling voor kinderen en families in nood", schrijft Tony Martin op zijn Instagrampagina. "Als je goed wil doen en je hebt interesse hebt in bepaalde items, neem zeker een kijkje. " Waarna hij de link deelt waarmee u alle te verkrijgen items kan bekijken.

Er zijn alvast enkele dingen waar Martin de aandacht op wil vestigen. "Aanraders de volgende weken zijn een shirt van de ploeg getekend door alle renners in de Tour, de groene trui uit de Dauphiné getekend door Wout van Aert en de gele trui uit de Tour getekend door Primož Roglič."

Wout van Aert won het puntenklassement in de Dauphiné en nam de groene trui dus mee naar huis. Met veel plezier staat hij één van die groene truien af voor dde veiling van Martin.