Voormalige geletruidrager met verleden bij Mapei na zijn carrière nog vier jaar geschorst

In de strijd tegen doping kan er ook na de carrière van een renner nog een schorsing uitgesproken worden. Dat is wat Ricardo Nocentini nu meemaakt. De ex-renner begon zijn loopbaan destijds bij Mapei en droeg ook een week lang de gele trui in de Tour.

De inmiddels 43-jarige Nocentini zette zijn eerste stappen in het profwielrennen met een periode van drie jaar bij Mapei-Quick-Step. Nadien volgde onder andere een jaartje bij Fassa Bortolo. Het langst reed hij bij AG2R, van 2008 tot en met 2015. Het is ook bij AG2R dat hij de meest opvallende periode uit zijn loopbaan beleefde. In de Ronde van Frankrijk van 2009 droeg Nocentini van de zevende tot en met de veertiende etappe de gele leiderstrui. Aan het einde van die Tour stond hij nog in de top vijftien. BIOLOGISCH PASPOORT Nocentini hing aan het eind van 2019 zijn fiets aan de haak. Nu is echter nog een straf tegen hem uitgesproken door het Italiaanse antidopingagentschap NADO. Dat schorst hem voor vier jaar wegens onregelmatigheden die werden vastgesteld in zijn biologisch paspoort.