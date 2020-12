Na Tom Dumoulin Bike Park als best gekende voorbeeld: ook eerste Bike Park in Vlaanderen in de maak

Een Bike Park vinden in Nederland is niet zo moeilijk, daar zijn er al tientallen. Vlaanderen is binnenkort toe aan zijn allereerste Bike Park. Er zal immers een Bike Park aangelegd worden in de gemeente Kuurne, in West-Vlaanderen.

Het is een initiatief tussen Cycling Vlaanderen en de gemeente Kuurne om zo'n Bike Park te voorzien. Een park waar niet enkel mountainbikers of BMX'ers welkom zijn, maar ook gewoon iedereen die op de weg wil fietsen. Het Bike Park moet er komen op het middenplein van de paarderenbaan. Het meest bekende fietspark in de Lage Landen is natuurlijk het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard. Dat heeft in het verleden ook al dienst gedaan als parcours voor de Hammer Series. In 2019 gaf Remco Evenepoel daar tijdens de Hammer Climb een ferme demonstratie. VERKEERSVRIJE OMGEVING Het Bike Park in Kuurne zal wellicht niet snel opduiken in een wegwedstrijd, maar biedt in de eerste plaats fietsers een verkeersvrije omgeving om aan sport te doen. De gemeente investeert 600 000 euro in het park.