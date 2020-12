Startgelden en toestand Belgisch damesveldrijden bezorgdheden in de cross: Mettepenningen spreekt er zich over uit

Er zijn een aantal kwesties in de cross die zowat alle kenners bezighouden. Hoe het Belgische damesveldrijden er aan toe is en de kwestie van de startgelden: die twee bezorgdheden komen telkens terug. Wielerkrant vroeg Jurgen Mettepenningen naar zijn mening.

Onlangs lanceerde Niels Albert zijn eigen oplossingen voor de startgelden met het oog op volgend seizoen. Voor Mettepenningen is dat nog wat veraf. "Het is nog veel te vroeg om te denken aan 2021-2022. Met de startgelden van volgend seizoen ben ik nu nog niet bezig. Eerst wil ik dit seizoen overleven."

Al is één zaak wel duidelijk voor de teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Ik denk dat we wel beseffen dat dit best een eenmalige regeling is. De startgelden zijn gezakt, voor één jaar tot daaraan toe, maar dit mag geen twee jaar duren. Na corona is het voor de renners nodig dat de startgelden weer op niveau komen."

Het damesveldrijden dan. Daar is het momenteel al Nederland wat de klok slaat en heeft België het lastig om als natie stand te houden. "Het is een feit dat de grootste talenten momenteel in Nederland zitten. Het is iets te makkelijk om kritisch te zijn. We moeten zien hoe we kunnen helpen, laten we daar mee beginnen. Op dit ogenblik is niemand beter dan de Nederlandse dames, daar moeten we realistisch in zijn."

Al betekent dat volgens Mettepenningen niet noodzakelijk dat dit een blijvende trend is. "Dat wil niet zeggen dat het zo blijft. Het kan dat binnen x aantal jaar België er opnieuw beter voor staat en we dan weer anders praten. We staan altijd op de uitkijk om met de ploeg Belgische talenten kansen te geven, zoals we reeds met Laura Verdonschot hebben gedaan."