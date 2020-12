Welke Belgische renners maakten de voorbije weken een transfer in de wielerwereld? Een overzicht

De transfercarrousel is nog volop aan de gang in de wielerwereld, maar er hebben al heel wat Belgen een nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen op WorldTour-niveau. Hieronder vindt u een overzicht:

De grootste naam die op zoek moest naar een nieuwe ploeg, is ongetwijfeld Greg Van Avermaet. Lang moest hij echter niet zoeken, want hij kon snel terecht bij AG2R Citroën. Gijs Van Hoecke maakte dezelfde overstap als Van Avermaet, want ook hij trok van CCC Team naar AG2R Citroën. De Franse ploeg heeft met Stan Dewulf ook nog een derde landgenoot aangetrokken. Hij komt over van Lotto Soudal.

Bij Lotto-Soudal trekken ze ook enkele nieuwe Belgen aan. Sébastien Grignard, Maxim Van Gils, Florian Vermeersch, Viktor Verschaeve en Xandres Vervloesem komen over van de U23 van de ploeg, terwijl Sylvain Moniquet de overstap maakt van de U23 van Groupama-FDJ.

Daarnaast maken nog enkele andere grote namen een transfer. Zo trekt Sep Vanmarcke naar Israel Start-Up Nation en rijdt Laurens De Plus volgend seizoen voor Team Ineos Grenadiers. Jelle Wallays krijgt dan weer zijn kans bij Cofidis en Dimitri Claeys gaat bij Qhubeka Assos aan de slag. Nathan Van Hooydonck heeft onderdak gevonden bij Jumbo-Visma.

Ook enkele jonge Belgen krijgen een kans op WorldTour-niveau. Mauri Vansevenant was al enkele maanden aan de slag bij Deceuninck-Quick-Step, maar begint nu aan zijn eerste volledige seizoen en ook Henri Vandenabeele (van U23 Lotto Soudal naar Team Sunweb) en Jordi Meeuws (BORA-Hansgrohe) zullen in de WorldTour te zien zijn.