Hoe Cavendish voor de aankondiging van de ploeg al hintte op een overstap naar de ploeg

Rond 10u30 maakte Deceuninck-Quik.Step bekend dat Mark Cavendish opnieuw voor de ploeg zal rijden in 2021. Maar de attente sportfanaat had op Twitter al een serieuze hint kunnen zien van de renner zelf.

Want een hafluur voor de bekendmaking van de ploeg, deelde Cavendish een foto van een roedel wolven. Dat is niet toevallig aangezien ze zich bij Deceuninck-Quick.Step de bijnaam "The Wolfpack" hebben opgespeld.

"Thuiskomen"

Cavendish zelf heeft ook al gereageerd op de website van de ploeg. "Dit voelt echt als thuiskomen. Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben en kan niet wachten om opnieuw met bepaalde mensen te werken die ik nog ken van mijn eerste periode hier. Ik kan niet wachten om tot de Wolfpack te behoren", klinkt het.

Ook Patrick Lefevere is verheugd met het binnenhalen van de voormalige wereldkampioen. "We hebben met Mark mooie momenten beleefd. Tijdens die drie jaar dat hij voor ons reed, won hij niet alleen veel koersen maar toonde hij wat voor een teamplayer hij is. Hij kan zijn ervaring doorgeven aan de jonge renners maar ik ben ervan overtuigd dat hij zelf ook nog zijn steentje kan bijdragen", zegt een opgetogen teammanager.

Evenepoel

Ook Remco Evenepoel was er als de kippen bij om Cavendish te verwelkomen in de ploeg: