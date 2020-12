Interview In Boom opnieuw een wegrenner erbij in de cross: "Ik hoorde dat Wout al meer aan het trainen was na laatste wegkoers"

Vorige week in Kortrijk maakte Wout van Aert zijn rentrée in het veld. Komende zondag in Boom is het de beurt aan iemand anders: Joris Nieuwenhuis rijdt dan zijn eerste cross van het seizoen. Wielerkrant blikte met hem vooruit naar de wedstrijd in de Superprestige.

Voor zo'n eerste cross is het altijd een beetje koffiedik kijken. "Wat ik ervan verwacht? Niet zoveel. Ik heb nog heel weinig op het crossen getraind. Ik hoop het gewoon zo goed mogelijk te doen. Ik heb er wel heel veel zin in. Het is niet zo dat ik een bepaalde verwachting heb. Ik ben wel benieuwd om te zien hoe ik er voor sta en ook ten opzichte van alle anderen. Ik hoop dat het goed gaat, maar pin mij niet vast op een einduitslag." Van der Poel wacht nog een weekje om opnieuw te gaan crossen, Van Aert heeft dan weer reeds twee veldritten in de benen. Volg de middenweg en je komt bij Nieuwenhuis terecht. Heeft hij ook overwogen om al vroeger opnieuw te gaan veldrijden zoals Van Aert? "Eén week verschil maakt niet zo veel uit. Ik doe het op mijn eigen manier. Ik hoorde dat Wout ook al meer aan het trainen was na zijn laatste wegkoers." OP ELK PARCOURS VOOR HET BESTE GAAN De eigen weg volgen is meestal het beste. "Ik heb mijn eigen plan", houdt Nieuwenhuis zich aan zijn schema. Het rondje in Boom is misschien wel een goede wedstrijd voor een wegrenner om weer in het veld te beginnen. "Dat denk ik wel, al hangt het er van af hoe het erbij ligt. Als het een paar dagen veel regent, is het anders dan dat het er hard bij ligt. Ik heb voor mijzelf besloten het gewoon op elk parcours zo goed mogelijk te doen." Overal waar hij aan de start komt, tracht Nieuwenhuis dus om het maximale eruit te halen. "Welk parcours het dan is, daar houd ik mij niet zo erg mee bezig."