Is Michael Vanthourenhout nu echt vertrokken? "De puzzelstukken vielen in elkaar"

Weinig veldrijders zullen zich de voorbij weken zo goed gevoeld hebben als Michael Vantourenhout. Na winst in Merksplas, won hij vorige week in Tabor de eerste wereldbekermanche van het seizoen.

Zondag in Boom wil Vanthourenhout een vervolg breien aan zijn winning streak. Bij Wielerflits probeert hij in een lang interview te verklaren waarom het nu allemaal ze goed loopt voor hem.

"Het is niet zo dat ik me nu zoveel sterker voel dan de voorbije jaren maar in Merksplas vielen de puzzelstukjes in elkaar en dat gaf een mentale boost die ik mee heb genomen naar Kortrijk en Tabor", klinkt het.

"Ik heb misschien wel iets meer aan kracht gewonnen maar ik rijd zeker geen 5 per uur sneller nu. En als ik te veel op kracht werk, krijg ik last van mijn knieën dus dat is ook lastig", vertelt Vanthourenhout.