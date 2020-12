"Mark moet opnieuw plezier hebben maar ben er zeker van dat hij opnieuw koersen kan winnen", denkt Tom Steels

Tom Steels is ondertussen als 10 jaar ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step en was er dus ook bij toen Mark Cavendish van 2013 voor 2015 in het blauwe truitje rond reed. Hij is ervan overtuigd dat Cavendish opnieuw wedstrijden kan winnen.

"Het is niet meer de Cavendish van vroeger, maar ik kijk er naar uit om opnieuw met hem samen te werken", klinkt het bij Sporza. "We zullen er opnieuw voor moeten zorgen dat hij met plezier koerst en dat hij fysiek in orde is." "Ik twijfel er niet aan dat hij nog altijd wedstrijden kan winnen maar we kunnen pas opnieuw richting sprinten gaan als hij zich goed voelt op de fiets." Dat mentale aspect lijkt het belangrijkste te zijn bij Cavendish, die zich ook al wel heeft laten gelden als een driftkikker. "Een uur later is hij opnieuw heel lief. Hij heeft vooral een heel grote persoonlijkheid en kan de anderen iets bijbrengen", denkt Steels.