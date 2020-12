Trentin kijkt vooruit na teleurstellend 2020 en rol als verantwoordelijke: "Organisaties willen besparen op dranghekken"

Matteo Trentin ging naar CCC om Greg Van Avermaet bij te staan in de klassiekers en om te dienen als schaduwkopman. Na het tenonder gaan van CCC zal hij volgend jaar te zien zijn in de tenue van UAE, waar hij hoopt een beter seizoen te rijden dan in 2020.

"Ik had er meer van verwacht. Tijdens Milaan-Sanremo kwam ik snel ten val en daar heb ik de gevolgen wat van onderschat. In Gent-Wevelgem en de Omloop was het goed maar niet goeg genoeg", zegt de Italiaan bij Tuttobiciweb.

Dranghekken

Matteo Trentin fungeert samen met Philippe Gilbert als een van de verantwoordelijken uit het peloton die samen met UCI en organisatoren de veiligheid in de koers bespreken. Daar heeft hij gehoord dat sommige organisaties willen besparen op dranghekken.

"Ik kan het niet geloven dat ze dat willen doen. De dranghekken zijn er niet alleen als scheiding tussen de renners en het publiek, maar staan er ook voor onze veiligheid. Ze moeten zo gemaakt en opgesteld staan zodat we geen al te zware valpartijen hebben", verwijst hij naar de val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

UAE

Volgend jaar zal hij bij UAE een van de speerpunten zijn in het Vlaamse voorjaar. Al zal Kristoff ook zijn duit in het zakje doen, zoals elk jaar. "Zij kwamen als eerste naar me wanneer het duidelijk werd dat het niet meer goed zou komen met CCC. Ze hadden me het jaar voordien ook al eens gecontacteerd, waardoor ik gemotiveerd voor hen kon tekenen", klinkt het.