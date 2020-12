"Al haal ik hetzelfde niveau, 2020 evenaren wordt heel lastig", denkt seizoensrevelatie Hirschi

Weinig renners hadden zo'n goed jaar als Marc Hirschi. De 22-jarige Zwitser ontbolsderde dit seizoen helemaal. De wereldkampioen van de beloften in 2018 liet al mooie dingen zien, maar niemand had verwacht dat hij in 2020 zo zou ontploffen.

Hirschi won dat WK voor beloften voor de veel te vroeg gestorven Bjorg Lambrecht. Dit jaar won hij bij de profs 1 Tourrit, de Waalse Pijl en podiumplaatsen op het WK en L-B-L. "Ik kijk uit naar 2020, ben nog jong en gemotiveerd", zegt de Zwitser zelf op een online persmoment. Maar 2020 evenaren zal heel moeilijk worden. Hirschi werd 4e in de eendagsranking van de UCI, na Van Aert-Van der Poel-Alaphilippe. "Er zal ook heel veel naar mij gekeken worden. Zelfs als ik hetzelfde niveau haal, zal het heel lastig worden", denkt hij. Ambities Nadat 2020 een vreemd coronaseizoen was, zullen er in 2021 heel wat koersen wel gereden worden. Hirschi zou het liefst van al opnieuw een grote ronde rijden, maar weet nog niet welke. "Want het parcours van de Giro is er nog niet." "Over de Vlaamse klassiekers heb ik nog niet beslist maar de klimklassiekers zal ik zeker rijden. Maar het liefst van al win ik de Olympische Spelen. De wegrit in Tokyo wordt de grootste koers van 2021", besluit Marc Hirschi ambitieus.