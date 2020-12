Andere ex-sprinter uit de ploeg is zeker: "Ervaring die Cav bijbrengt enorme hulp voor de kopmannen"

Mark Cavendish keert terug op het oude nest. Over de hele wereld zal er gediscussieerd worden of het een goede zet is, voornamelijk bekeken vanuit het standpunt van Deceuninck-Quick.Step. Marcel Kittel, die ook nog als sprinter actief was bij de ploeg, is zeker van wel.

"Ik vind het geweldig dat Cav terugkeert naar Quick.Step", zegt Kittel aan Cyclingnews. "Ik weet uit ervaring dat het een heel speciale ploeg is, met veel geschiedenis. Ik geloof ook dat dit een mooie plek is voor Cav om zijn carrière af te sluiten, wanneer hij beslist dat hij dat wil doen." Voorlopig is stoppen met koersen dus nog niet aan de orde. De vraag is: kan Cavendish nog echt van waarde zijn? "Ik geloof in het geval van Cav dat de ervaring die hij bijbrengt een enorme hulp zal zijn voor de kopmannen. Cav heeft de groene trui gewonnen en is wereldkampioen geweest." Het is maar weinigen gegeven om die combinatie op hun palmares te zetten. "Dat soort ervaring is zeer zeldzaam en die kan hij delen met Juian Alaphilippe en Sam Bennett. Zeker wanneer ze hun truien moeten verdedigen volgend seizoen."