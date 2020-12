Cavendish reageert nogmaals op terugkeer naar Deceuninck-Quick.Step: "Vlaamse hart is de filosofie van pure koers"

"Het zou een understatement zijn om te zeggen dat ik 'excited' ben. Ik ben ongelooflijk trots dat ik kan aankondigen dat ik een overeenkomst heb om mijn vrienden bij Deceuninck-Quick.Step te vervoegen", laat Cavendish weten.

Hij kan dan ook terugblikken op een schitterende eerste passage bij het team. "Ik heb nooit verborgen hoe speciaal mijn periode bij de ploeg was. Hoe speciaal de mensen zijn en de sfeer is. En hoe bijzonder het is dat het Vlaamse hart de filosofie is van pure koers."

To say I’m excited would be an understatement. Incredibly proud to announce an agreement to again join my friends @deceuninck_qst. I’ve never hidden how special my time was there, how special the people & atmosphere are & how special the Flemish heart philosophy of pure racing is pic.twitter.com/xJ6gjlijQs