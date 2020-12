Stats Superprestige Boom: 2 dames binnen minuut van Brand, prima cross van Kamp en Nys

De cross is alweer gereden, met Lucinda Brand en Eli Iserbyt kregen we in Boom twee prachtige winnaars. Graag gaan we ook wat dieper in op de ruimere uitslag. Zoals steeds zijn er wel enkele opvalligheden om bij stil te staan.

Bij de dames zagen we dat Lucinda Brand na 46 minuten en 44 seconden klaar was met het zware parcours. Vooral een bewijs van haar sterkte, want verschillende rensters hadden 50 minuten en meer nodig. Alvarado bleef als enige mee onder de 47 minuten. Ook Denise Betsema bleef nog binnen de minuut. De rest slaagde daar niet in. Zo kreeg Annemarie Worst op plek 4 al 1'06" aangesmeerd.

Helaas moeten we ook vaststellen dat het een top tien was zonder Belgische afvaardiging. Zeven Nederlandse dames, een Amerikaanse, een renster uit Canada en iemand uit het VK: dat was de samenstelling van de eerste tien die over de streep kwamen.

OPGAVE SELS

Sanne Cant was elfde. Voor haar nicht Loes Sels was het een grotere tegenvaller. We zagen haar voor onze ogen afstappen na de eerste passage door het zand die je tegenkwam als je het parcours op liep en dat na amper twee ronden.

Top 15 dames

1.Brand

2. Alvarado 10"

3. Betsema 45"

4. Worst 1'06"

5. Kastelijn 1'20"

6. Honsinger 1'28"

7.' Rochette 1'36"

8. Pieterse 1'41"

9. Bakker 1'55"

10. Kay 2'03"

11. Cant 2'11"

12. Van Alphen 2'14"

13. Van der Heijden 2'44"

14. Arzuffi 3'07"

15. Majerus 3'16"

Bij de mannen had Eli Iserbyt de overwinning niet gestolen. Zonder tijd te nemen voor het zegegebaar was hij nog echt rond het uur en de twee minuten geëindigd. Enkele opvallende prestaties werden genoteerd, onder andere de zesde plaats van de jonge Nederlander Ryan Kamp, die voor ploegmaat Laurens Sweeck finishte.

NOG GEEN TOPVORM BIJ PIDCOCK

Ook Thibau Nys reed als youngster een prima wedstrijd en werd vijftiende. Pidcock moet dan weer nog echt in topvorm geraken: hij moet beter kunnen dan de achtste plek die hij behaalde. Nieuwenhuis maakte zijn rentrée in de cross met een zeventiende positie aan de meet.

Top 15 heren

1. Iserbyt

2. Vanthourenhout 15"

3. Toon Aerts 21"

4. Van Aert 32"

5. Van Kessel 1'11"

6. Kamp 1'18"

7. Sweeck 1'33"

8. Van der Haar 1'46"

9. Pidcock 2'00"

10. Hermans 2'06"

11. Ronhaar 2'15"

12. Thijs Aerts 2'26"

13. Soete 2'30"

14. Bekaert 2'31"

15. Nys 2'46"