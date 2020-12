Bij het vernieuwde Qhubeka was er geen plaats meer: ploegmaat van Campenaerts stopt met wielrennen

Qhubeka ASSOS heeft pas nog de komst van twee nieuwe renners bevestigd en aangekondigd dat de ploeg voor 2021 hiermee rond is. Voor Jay Robert Thomson zat er dus geen plekje meer in. Als Zuid-Afrikaan voellde hij zich wel thuis bij Qhubeka. Ook een andere ploeg komt er dus niet.

Thomson reed al sinds 2013 voor dezelfde ploeg. Voordien koerste hij ook nog een jaartje bij het Amerikaanse UnitedHealthcare en was hij ook actief op het continentale niveau. Afscheid nemen van het wielerpubliek doet Thomson ivia meerdere berichten.

When i started to write this I just wanted to say a few words and not make a big thing out of it. So with that I wanted to say that 2020 was the last year of my cycling career. I’ve enjoyed the ups and downs (maybe to many of those) of the sport for the last 16yrs.