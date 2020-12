De Vreese blijft hopen tot de laatste snik en onderstreept zijn sterke punten: "Ik geloof er zeker nog in"

Het was eigenlijk al bekend dat het bij Astana einde verhaal was voor Laurens De Vreese. Nu heeft de ploeg in een officieel bericht ook afscheid genomen van de Belgische renner. Op naar een nieuw team dus, als er nog één komt aankloppen...

Laurens De Vreese had zich niet meteen aan deze situatie verwacht. "Ik had nooit kunnen denken dat ik in deze periode geen contract meer zou hebben. Als ik vanwege mijn prestaties was geweest, had ik er nog mee kunnen leven. Maar er speelden nog andere zaken. Ik kan er zelf niets aan doen en wil mijn energie niet steken in iets waar ik geen vat op heb", zegt hij bij Sporza.

Ondanks dat hij momenteel geen ploeg heeft, blijft hij gewoon verder trainen. "Ik blijf vechten en trainen tot wanneer de laatste plekjes zijn ingevuld. Ik geloof er zeker nog in en geef niet op", hoopt De Vreese vurig op een goede afloop.

Overwinning voor kopman is overwinning voor mezelf

Er zijn toch nog voldoende zaken die De Vreese ook in 2021 een wielerploeg kan bijbrengen. "Ik kan mijn ervaring overbrengen op de jonge garde. Bij Astana werden de nieuwkomers steevast op mijn kamer gelegd, zodat ik ze tips kon geven. Mijn sterkte is een wedstrijd in een beslissende plooi te leggen voor mijn kopman. Een overwinning voor mijn kopman is een overwinning voor mezelf."