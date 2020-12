Pas gestopte ploegmaat neemt het op voor Dylan Groenewegen: "Straf veel te hoog"

Dylan Groenewegen: zijn naam is in 2020 vaak over de tongen gegaan en helaas niet op positieve wijze. Nu ook zijn schorsing is uitgesproken, heeft iedereen wel een mening over die sanctie. Volgens Tom Leezer valt die in elk geval te zwaar uit.

Leezer heeft aan het einde van het voorbije wegseizoen zijn fiets aan de haak gehangen en was dus ploegmaat van Groenewegen. "Zijn straf vind ik veel te hoog", stelt Leezer in de podcast De Rode Lantaarn. "Jakobsen heeft daar niets aan, Dylan heeft daar niets aan, niemand heeft daar iets aan. Er zijn nu alleen maar verliezers. Ze hadden er een andere draai aan kunnen geven, zodat er nog iets geleerd kon worden." SPRINT IN TOUR EVEN ERG Het was uiteraard wel een foute actie van Groenewegen in die bewuste sprint in de Ronde van Polen, maar er zijn in andere koersen even erge dingen voorgevallen, meent Leezer. "In de tweede sprint die Ewan wint wijkt Bennett drie meter van zijn lijn af om hem op te vangen, daar spreekt niemand over. Hij wijkt daar net zoveel van zijn lijn af als Dylan in Polen. Alleen valt Ewan niet." Kunnen al die valpartijen bij massasprints überhaupt in aantal verminderd worden? "Ik denk wel dat sprinters te disciplineren zijn door strenger en vaker in te grijpen."