🎥 Edward Theuns geeft tips over hoe men de kasseien van Parijs-Roubaix het beste aanpakt: "Slecht idee om mensen in te halen"

Trek-Segafredo haalde een filmpje vanonder het stof voor Throwback Thursday. Daarin vertelde Edward Theuns hoe men de kasseien van Parijs-Roubaix het beste kan aanpakken. De wedstrijd ging het voorbije seizoen jammer genoeg niet door vanwege het coronavirus.

"Eigenlijk moet je voor je kijken en zien of er geen grote gaten of slechte kasseien uit de weg steken. Dat is het belangrijkse en je moet jouw snelheid zo hoog mogelijk houden of het wiel volgen van de renner voor jou. Je probeert goede lijnen te rijden, maar eigenlijk is het beste om in het midden van de kasseien te rijden. Het is een slecht idee als je mensen begint in te halen", aldus Theuns.

We don't know about you, but we thoroughly missed racing over the cobbles of Paris-Roubaix this year.



For #ThrowbackThursday, step back into the moment with @EdwardTheuns as he talks about his tips on how to best manage those famed stones. pic.twitter.com/cy76QWPJXI