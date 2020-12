Carrièreswitch voor Palzer die het skiën en bergbeklimmen inruilt voor de wielerploeg Bora-Hansgrohe

Anton Palzer komt in 2021 uit voor het wielerteam Bora-Hansgrohe. Dat maakte het Duitse team zelf bekend. We kunnen op zijn minst spreken van een opvallende carrièreswitch, want de Duitser heeft nog niks bewezen in de wielersport.

