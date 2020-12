Na uitkomst van WK Esports is interesse van Campenaerts gewekt: "Ik ga eens kijken wat ik waard ben als roeier"

Victor Campenaerts heeft gereageerd op zijn deelname aan het WK Cycling Esports. Vooraleer de slotbeklimming eraan kwam, schoof Campenaerts nog alert naar voren. Op die klim was het dan toch aan anderen. Er stond geen maat op roeier Osborne en dat brengt bij Campenaerts wat teweeg.

"Het was zware kost, maar wel superleuk", zegt Campenaerts in Het Laatste Nieuws over het WK op rollen. "Die finale was niks voor mij, dus heb ik het geprobeerd met een aanval op 15 kilometer voor het einde." Een verdienstelijke poging, die weliswaar geen prijs opleverde.

Die was immers voor Jason Osborne. Nota bene een Duitse roeier die het WK virtueel wielrennen wint. "Dat een roeier wint, verbaast me eigenlijk niet: die mannen zijn beesten en zijn heel goed in dit soort inspanningen. Ik ga me nu ook een keer met hen meten. Mijn broer Alfred heeft een digitaal roeiplatform ontwikkeld, EXR, en ik ganeens kijken wat ik daar waard ben als roeier."

GOEDE ALTERNATIEVE TRAINING

Wie weet is het dan het omgekeerde scenario en kan Campenaerts als wielrenner uitpakken in het virtueel roeien. "Voor een coureur is roeien zeker een goeie alternatieve training."