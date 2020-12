POLL: wat vond u de mooiste overwinning van Mathieu van der Poel in 2020 op de weg?

Mathieu van der Poel heeft in 2020 enkele mooie overwinningen behaald. Zo won hij de Ronde van Vlaanderen, maar ook in de BinckBank Tour maakte hij indruk door de laatste etappe te winnen en zo het eindklassement binnen te halen. Wat vond u de mooiste overwinning? Laat het weten in onze poll!

Nederlands kampioenschap op de weg

De eerste overwinning van van der Poel dit seizoen was op 23 augustus. Hij nam deel aan het Nederlands kampioenschap op de weg en daar maakte hij heel wat indruk. Zo won hij met anderhalve minuut voorsprong op Nils Eekhoff.

Zevende etappe Tirreno-Adriatico

In de Tirreno-Adriatico kon van der Poel voor het eerst een etappe winnen in 2020. In de heuvelachtige zevende rit was de Nederlander van Alpecin-Fenix weg met twee andere renners en in de sprint was hij sterker dan Ruben Guerreiro. Matteo Fabro werd derde.

Vijfde etappe en eindklassement BinckBank Tour

In de BinckBank Tour maakte Mathieu van der Poel heel wat indruk. Zo sloeg hij toe in de laatste etappe naar Geraardsbergen. Hij reed al snel weg in deze rit en ondanks dat het nog spannend werd, kon hij nog net winnen met enkele seconden voorsprong op Oliver Naesen, Colbrelli en Kragh Andersen. Door bonificatieseconden en het tijdsverlies van Kragh Andersen en Mads Pedersen won de Nederlander ook nog het eindklassement van de ronde.

Ronde van Vlaanderen

Wordt dit wel een spannende poll? Van der Poel won namelijk ook de Ronde van Vlaanderen na een heerlijk duel met Wout van Aert. Ze waren tot aan de eindstreep aan elkaar gewaagd, maar na een enorm spannende sprint ging de zege uiteindelijk naar de Nederlander.