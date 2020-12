Wereldkampioene Esports verklaart haar sterke prestatie en zegt vaarwel aan te voorzichtige koerswijze

De eerste wereldkampioene Cycling Esports heeft haar strepen al verdiend op de weg. Daar hanteerde ze tot dusver wel een te voorzichtige aanpak, oordeelt Ashleigh Moolman Pasio zelf. Daar gaat verandering in komen nu ze van ploeg verandert, belooft ze.

Er is een verklaring waarom ze in het virtuele WK zo sterk voor de dag kwam. In het virtuele hoeft ze in tegenstelling tot op de weg niet te rijden op een fiets die eigenlijk zwaarder is dan nodig. Op de weg moet je immers een fiets hebben met een bepaald minimumgewicht.

"Ik vind het een oude regel", zegt Moolman Pasio aan Cyclingnews. "Voor een kleine renster als mezelf werkt dat in het nadeel. Ik kijk uit naar een normaal seizoen op de weg, maar ik zal ook wat tijd moeten vinden om mijn regenboogtrui te dragen in de virtuele wereld wanneer het kan."

NIET LANGER ENIGE KOPVROUW

Moolman Pasio koerste de voorbije jaren voor CCC-Liv. In 2021 en 2022 zal ze dat doen voor SD Worx, de ploeg die tot nu bekend stond als Boels-Dolmans. "In voorbije jaren was ik in bepaalde koersen de enige kopvrouw. Dan durf je niet altijd de te verliezen. De luxe van niet de enige kopvrouw te zijn, geeft je de kans om vrij te koersen."

WORLDTOUR-ZEGE ALS DOEL

Dat wil de Zuid-Afrikaanse dus nu gaan doen: vrank en vrij koersen en dan hopelijk ook meer winnen. "Ik denk vaak dat ik nog niet die grote uitslagen behaald heb in de WorldTour vanwege te voorzichtig koersen. Ik wil gewoon fun hebben en mijn grote doel realiseren: een WorldTour-zege."