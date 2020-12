'Goed nieuws voor Belgische veldrijders'

De openingsrace in de wereldbeker veldrijden in Tabor hadden onze Belgen het moeten zien te rooien met amper tien tickets. Maar er is licht aan het einde van de tunnel ...

Voor de manches in Namen, Dendermonde en Hulst heeft de UCI nu toegestaan om ook twee beloften op te roepen. Dat weet alvast Wielerflits. 14 tickets Als de top-8 van België aan de start wil komen, dan zullen ze worden aangevuld met vier wildcards van de bondscoach (met onder meer Van Aert) en twee beloften. In totaal zullen we dus als alles naar wens verloopt tot veertien Belgen aan de slag kunnen zien de komende crossen in de Wereldbeker.