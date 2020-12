Nummer 6 bij de dames uit Boom zoekt bevestiging: "Belgische crossen normaal chaos van fans en toeschouwers"

Achter de absolute top manifesteren zich enkele rensters in het damesveldrijden. In Boom bijvoorbeeld reed Clara Honsinger naar een mooie zesde plaats. Ook de Amerikaanse maakt zich op voor een 'dubbel weekend' met veldritten in Antwerpen en Gavere die eraan komen.

Honsinger haalde in Kortrijk al de top tien en was een knappe zesde in Boom. Dat belooft veel goeds voor het vervolg van het seizoen. "Het geeft voldoening om op te schuiven qua resultaat en bevestigt dat ik in goede vorm zit, maar het zijn enkel twee crossen. Het is belangrijk dat ik constant blijf presteren de komende weken", zegt Honsinger aan Cyclingnews.

BANDENKEUZE

Ook dit weekend is het volop de omstandigheden analyseren en dan met de beste tubes te rijden. "De Scheldecross is normaal op een droog parcours met veel zand. Ze voorspellen wel regen dit weekend, dus misschien ligt er wat modder. Finaal zal ik mijn beslissing maken wanneer ik daar aankom en al enkele rondjes afleg voor de cross", verwijst Honsinger naar haar bandenkeuze.

Wel mist ze het publiek in het veldrijden. "Belgische crossen zijn meestal een chaos van fans en toeschouwers, maar dit jaar is het domein leeg. We kunnen ons vlak naast de start parkeren en moeten geen honderden mensen passeren. Het is veel gemakkelijker, maar ik mis de sfeer."

VERSCHIL EUROPA - VS

Op sportief vlak is er dan weer een beduid verschil tussen crossen in Amerika en crossen in Europa. "De starts zijn hier veel sneller en agressiever. Ik verlies 20-30 seconden op de leiders in de eerste ronde en moet dan de rest van de koers achtervolgen."