Tom Dumoulin is weer terug en wil er nu nog die extra procent uithalen: "Fysiek was het moeilijker dan gehoopt"

Een podium in de Tour was nog te hoog gegrepen, maar 2020 was toch het jaar waarin Tom Dumoulin er als profrenner weer bovenop gekomen is. Die weg terug naar de top is geen eenvoudige weg, verzekert hij. Wel heeft hij er vertrouwen in dat hij in de toekomst weer mee kan doen voor het allerhoogste.

Tom Dumoulin heeft zich in een gesprek met De Limburger opengesteld over de weg die hij moest afleggen. "Fysiek was het moeilijker dan gehoopt. Topsport draait toch om die laatste procent. Je kunt vijf, zes uur trainen per dag, maar dat doen er wel meer. Ook niet-profs. Toch zijn het maar enkelen die de grote koersen winnen."

DE AFSPRAAK

Ook moest hij ineens tweede viool spelen bij Jumbo-Visma. Dat leek de Girowinnaar van 2017 niet eens al te veel te storen. "Ik denk dat ik altijd al een teamplayer ben geweest. Maar dat was vaak in de rol van kopman, ik was de troefkaart. En in de Tour was Primož Roglič plots de troefkaart. Nou ja, niet ineens, hij was onze troef. En ik kwam in de rol van helper. Dat was de afspraak. Het had ook andersom kunnen zijn."

Uiteindelijk blikt Dumoulin wel tevreden terug op hoe hij zijn taak vervuld heeft in de Tour. "Ik denk dat met verve gedaan te hebben. Maar voor komend seizoen is toch het doel om zelf weer uit te halen." Wat in het geval van Dumoulin betekent: podium halen of zelfs de eindzege pakken in een grote ronde.

ZEVENDE MET NIET BESTE VERSIE VAN ZICHZELF

De renner gelooft er zelf ook in dat dit kan. "Dat baseer ik op het gevoel dat ik in de afgelopen Tour echt niet de beste versie van mezelf heb getoond en zelfs met die versie zevende ben geworden. Dat geeft me het vertrouwen dat ik straks weer helemaal mee kan doen."