Iserbyt zag dat Van der Poel even goed was als hij had verwacht: "Beetje met klassement in achterhoofd gereden"

Met Mathieu van der Poel erbij is het voor Eli Iserbyt en de anderen van Pauwels Sauzen-Bingoal weer even iets anders. In Antwerpen was en tweede plaats het maximaal mogelijke, al beet Iserbyt nog fel van zich af. De Europese kampioen doet wel een gouden zaak in het X2O-klassement.

Was de wedstrijd verlopen zoals Iserbyt verwacht had? "Het is misschien iets vroeger opengebroken dan ik gedacht had. We hadden een heel hevige eerste ronde gereden, ook voor die seconden in het klassement. Ik ben blij dat Lars van der Haar die gratis seconden niet neemt. Dan zie je ook dat Mathieu meteen doortrekt. Ik wist wel dat dat ging gebeuren."

Dan was het voor Iserbyt alles uit de kast halen om mee te zijn met Van der Poel. "Toen ik even zesde à zevende zat, was het alle hens aan dek om naar voren te komen. Op dit parcours had ik hem zeker zo goed verwacht. Ik ben blij dat ik tot de voorlaatste ronde bij Mathieu bleef."

Ik doe toch weer een goede zaak

Nadat die de beslissende kloof had gemaakt, moest Iserbyt vooral maken dat niemand uit de achtergrond hem nog kon bijhalen. "Ze komen nog even terug, maar het was het hoofd koel houden. Ik heb toch een beetje met het klassement in mijn achterhoofd gereden. Ik doe toch weer een goede zaak."