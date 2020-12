Scoort Van der Poel meteen twee keer in één weekend?

Na de comeback van Wout van Aert in het veld enkele weken gelden, was het dit weekend de beurt aan Mathieu Van der Poel. Dat hij goed zou zijn stond buiten kijf, maar de wereldkampioen deed meteen iets waar Van Aert nog niet in geslaagd is dit seizoen: winnen.

Van der Poel

Ook in de Superprestigemanche van Gavere op zondag gaat Van der Poel van start, net zoals Van Aert begint hij dus met een dubbel raceweekend.

Het parcours in Gavere is wel net wat anders als dat in Antwerpen. In Gavere moet er net wat meer geklommen worden en als het regent kan het er ook heel glad zijn in de modder. Vooraf gaf Mario De Clercq in Het Nieuwsblad al aan dat hij Van der Poel wel zag winnen in Antwerpen, maar niet in Gavere.

Favorieten

Wie moeten we dan wel in het oog houden? Eli Iserbyt natuurlijk. Hij is een lichtgewicht dus hoogtemeters bedwingen zou voor hem geen probleem moeten zijn, dat bewees hij al in de Koppenbergcross.

Vergeet ook Tom Pidcock niet. De Brit keerde een dag na Van Aert terug in het veld en stelde een beetje teleur maar in Antwerpen was hij derde. Hij is ook zo'n lichtgewicht met veel explosiviteit.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege in Antwerpen naar Denise Betsema maar we zijn toch eerder geneigd om Lucinda Brand opnieuw als topfavoriete uit te spelen in Gavere. Reken Alvarado ook maar bij de favorieten, na pech in Antwerpen zal ze gebrand zijn op een goed resultaat in Antwerpen.