Brand gaat op en over Betsema richting overwinning in Gavere

Na een tweede plaats in de Scheldecross zaterdag, is het Lucinda Brand opnieuw gelukt om met een overwinning aan te knopen. In de Superprestigemanche van Gavere haalde ze het voor Betsema, de winnares van gisteren, en wereldkampioene Alvarado.

Denise Betsema kende een kanonstart en ook Sanne Cant was niet slecht weg. Na een ronde had Betsema el meteen enkele seconden voorsprong op Alvarado en Brand. Op een hellende strook in de tweede ronde vloog Brand voorbij Alvarado en ging ze op zoek naar Betsema.

Eén versnelling was genoeg

In de derde ronde leek Alvarado nog dichtbij het tweetal vooraan te komen maar een nieuwe versnelling deed de wereldkampioene toch kraken. Aan het einde van die derde ronde plaatste Brand haar definitieve versnelling en schoot ze weg bij Betsema.

Bij het ingaan van de laatste ronde had Brand al een voorsprong van 12 seconden op Betsema, die op haar beurt even veel voorsprong had op Alvarado. In de achtergrond kwam Sanne Cant als zesde over de streep met ingang van de laatste ronde.

4e op rij

De drie dames vooraan hadden geen reden om trager te rijden want een foutje zou genoeg zijn geweest om enkele plaatsen te winnen of te verliezen. Dat deed Brand dan ook niet en ze kwam solo over de finish waardoor ze haar 4e Superprestigemanche op rij te pakken heeft. Betsema werd tweede op 12 seconden, Alvarado derde op 32 seconden. Sanne Cant was de beste Belgische op plaats 6