Lucinda Brand bijna onoverwinnelijk in het veld: "Nou je zag gisteren toch dat dat niet zo is"

Lucinda Brand deelde haar cross enorm goed in zondag. Na een sterke start van Betsema kwam ze halverwege de cross op het wiel van haar landgenote en ging ze er met één versnelling ook over.

Uiteraard was Brand tevreden met de 4e zege op rij in de Superprestige. "Maar onoverwinnelijk ben ik niet hoor, dat zag je gisteren in Antwerpen nog", klinkt het in het flashinterview achteraf.

Het parcours in Gavere ligt er heel glad bij, dat heeft Brand zelf ontdekt na een slipper in ronde drie. "Iedereen heeft ergens wel een een klein schuivertje gehad. De afdalingen waren heel lastig vant je zit met veel 'blubber' aan je handen waardoor het moeilijker is om te sturen. Zeker omdat je steeds vermoeider bent, is het heel lastig."

Volgende week wordt er gecrosst in Namen, op en rond de citadel. Ook daar hoopt Brand de overwinning weg te kapen. "Dit was alleszins een goede aanloop want het parcours zal er net als vorig jaar heel lastig bij liggen', kijkt ze al vooruit.