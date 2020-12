Titi Voeckler gelooft in zijn Franse renners: "Alaphilippe en Pinot kunnen Tour de France winnen"

Kent u Thomas 'Titi' Voeckler nog? De ex-renner is ondertussen bondscoach van Frankrijk en een man met een mening. Eerder dit jaar was hij nog danig onder de indruk van Wout van Aert, nu denkt hij dat Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe de Tour de France nog kunnen winnen.

Alaphilippe

Voeckler weet alleszins wat het is om net zoals Julian Alaphilippe enkele superdagen te hebben in de gele trui. Vorig jaar deed Alaphilippe dat door in de leiderstrui met de besten mee naar boven te gaan op de Tourmalet. In de slotweek kraakte hij dan toch. Voeckler eindigde als 4e in de Tour van 2011 nadat hij de gele trui in etappe 18 pas verloor.

"Alaphilippe bewees het vorig jaar op de Tourmalet dat hij het hooggebergte aan kan en ook in een tijdrit zijn plan kan trekken. Op een Tour-parcours gelijkaardig aan dat van 2019, kan Alaphilippe ervoor gaan. Maar dat doel moet uit Julian zelf komen en mogen we hem niet opleggen", zegt Voeckler bij de Franse televisie.

Pinot

En dan Thibaut Pinot, samen met Romain Bardet al jaren de Franse Tourhoop maar er loopt toch altijd iets mis. Na enkele mindere jaren in de Tour smeet hij zich op de Giro, waar hij 4e werd. In 2019 leek hij de beste klimmer in de Tour maar moest hij opgeven. In 2020 had hij heel veel last van zijn rug maar hij reed de Tour wel uit.

"Hij is mentaal sterker dan dat men denkt. De tijdritten zijn in 2021 niet in zijn voordeel maar hij komt zeker nog eens piepen. Hij is 30 jaar en heeft nog even te gaan dus ik dnek dat hij zeker nog enkele jaren mee kan doen voor winst in de Tour", besluit de Franse bondscoach.

De oudste Tour-winnaar in na-oorlogste tijden is Cadel Evans, hij was 34 jaar en 160 dagen oud in 2011.