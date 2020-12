Aerts moest 'bijten' om te volgen en heeft nog hoop in Superprestige: "We proberen nog altijd te rijden voor overwinning"

De Superprestigemanche in Gavere was zeker de wedstrijd het voorbije weekend die Toon Aerts het beste lag. Daarom werd wel wat van hem verwacht. Aerts behield door het behalen van een podiumplek ook een kleine kans op de eindzege in de Superprestige.

Het was wel geen evidentie om een antwoord te bieden op het tempo van Pidcock en Van der Poel. "In het begin was het echt 'bijten' om te volgen. Op een gegeven moment loste Pidcock, dus dacht ik dat we met twee de beteren waren. Pidcock keerde snel terug en ging daarna zelfs versnellen. Bleek dat hij de sterkste was en dat ik ook mijn meerdere moest erkennen in Mathieu", doet Aerts bij Sporza het relaas van zijn wedstrijd.

Al betekent dat niet dat de renner van Telenet-Baloise een ontevreden gevoel overhoudt aan deze cross. "Ik ben wel tevreden dat we met ons drieën voorop konden rijden. Het viel op geen enkel moment stil. Ik kon me soms wel op de weg in het wiel zetten waardoor ik krachten kon sparen. Het scheelde toch wel veel als je na de afdaling en de tragere bochten in tweede positie kon rijden."

KLOOF VAN VIER PUNTEN

Aerts loopt in het klassement een punt in op Iserbyt en staat nog vier punten achter, met twee manches te gaan. Wat kan er nog in de Superprestige? "Sowieso ga ik voor het podium, dat ziet er iets rooskleuriger uit, maar we proberen nog altijd te rijden voor de overwinning. Omdat er een punt tussen elke plaats zit, kan het in een bepaalde wedstrijd wel eens heel snel gaan met een off-day of materiaalpech."