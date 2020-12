Thibau Nys verrast door 'coole' prijs: "Als junior wat geluk nodig, dat er geen type Evenepoel bijzit, bijvoorbeeld"

Thibau Nys gaat 2020 toch nog mooi kunnen afsluiten. Hij kan immers de trofee voor 'Jongere van het Jaar' in zijn prijzenkast zetten. De Kristallen Fiets-verkiezing lauwert hem als beste jongere en dat had hij niet verwacht. Nu nog die extra stap zetten als belofte.

Deze had ik in dit coronajaar niet zien komen. Echt cool", reageert Thibau Nys bij ontvangst van zijn trofee in Het Laatste Nieuws. Hij haalt het voor Jordi Meeus en Henri Vandenabeele, die allebei schitterden in de Baby Giro. "Wereldtop in hun categorie en discipline. En dus zware concurrentie."

Niet vergeten: Nys heeft deze prijs te danken aan zijn prestaties in de juniorencategorie. "Als junior/veldrijder heb je dan wat geluk nodig om te kunnen winnen. Dat er geen type Evenepoel bijzit, bijvoorbeeld. Ook een uitzonderlijk seizoen kan helpen. Daar lag mijn kans. Want het was quasi perfect."

TOPSEIZOEN NIET 100% COMPLEET

Dat mag je wel zeggen: Belgisch kampioen, Europees kampioen, wereldkampioen, de Wereldbeker en de Ridley Cup gewonnen. "Toch is het voor mij niet 100% compleet. Hoogerheide was een zware domper. De enige van de zeven Wereldbekermanches die ik verloor. Door mijn eigen schuld, na een val in de slotronde toen ik alleen op kop lag."

Je zou bijna denken dat Nys een onvoldaan gevoel overhoudt aan het vorige seizoen, wat uiteraard niet zo is. "Tuurlijk ben ik tevreden. Het was een fantastisch seizoen. Once in a lifetime. Dit beleef ik zo goed als zeker nooit meer in een hogere categorie."

FYSIEK GROTE STAP GEZET

Inmiddels vertoeft Nys in een andere wereld, want als eerstejaarsbelofte moet hij elke keer weer opboksen tegen geroutineerde profs, vanwege corona. "Een paar crossen waren goed, maar de slechte waren rotslecht. Daarin had ik het vooral mentaal zeer zwaar. Ik heb wel al gevoeld dat ik fysiek een grote stap heb gezet. Het doet me geloven dat het in de toekomst goed kan komen."