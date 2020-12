🎥 Bekijk hoe Deceuninck-Quick.Step in 2020 oudste koers op de kalender beleefde met Lampaert en Bennett in hoofdrol

Het is misschien niet de meest bekende Italiaanse eendagskoers, maar Deceuninck-Quick.Step wilde ook daar goed presteren in 2020. Dan hebben we het over Milaan-Turijn. Een wedstrijd die dit jaar op het programma stond op 5 augustus en gewonnen werd door Arnaud Démare.

De Fransman haalde het in een groepssprint, voor Caleb Ewan en Wout van Aert. Deceuninck-Quick.Step slaagde er voor een keertje eens niet in om een goede uitslag uit de brand te slepen. Nochtans ging de ploeg ook in deze wedstrijd zoals altijd voor het allerhoogste. Deceuninck-Quick.Step heeft een filmpje vrijgegeven die de beleving aantoont bij het team voor, tijdens en na de koers. Onder andere Yves Lampaert en Sam Bennett zijn op de beelden te zien. Bekijk hieronder het meer dan zeven minuten durende filmpje van 'The Wolfpack Insider' over Milaan-Turijn 2020.