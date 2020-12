Kittel wijst op het hele concept van de koers dat zo moeilijk om dragen is: "Er is geen sport zoals deze"

Marcel Kittel is nu wellicht een stuk gelukkiger dan in de laatste jaren van zijn profcarrière. De Duitser heeft al aangegeven dat hij zich nu veel vrijer voelt en hij nood had aan iets nieuws. Misschien zijn er zo nog wel atleten in het huidige peloton. Wat de sport van een renner vraagt, is enorm.

Marcel Kittel probeert het uit te leggen in een interview met Cycling Weekly. "Zo'n 99 percent van de mensen die geen profwielrenner zijn geweest kunnen niet begrijpen wat er allemaal bij komt kijken. Het is zo'n extreme sport, wat het met je doet mentaal en fysiek..." Hoe de wielersport in mekaar zit, kan al eens voor een vicieuze cirkel zorgen. "Het professionele wielrennen is de enige sport die leidt tot zo'n extreme vermoeidheid. Dat is het hele concept van de sport, maar het maakt het moeilijk om ermee om te gaan." VERMOEID GERAKEN OM... MINDER VERMOEID TE ZIJN Kittel gaat nog wat dieper in hoe dat in zijn werk gaat tijdens de opeenvolging van trainingen en wedstrijden. "Je traint om vermoeid te geraken om beter te zijn in de volgende wedstrijd, met het idee dat je dan later vermoeid gaat geraken dan de rest. En aan het einde van de koers wint de sterkste, diegene die het minst vermoeid is. Er is geen andere sport zoals deze en dat heeft gevolgen."