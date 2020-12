Oliver Naesen fileert voorjaar pre-corona: "Op zo'n momenten denk je: "G*dverdomme dat kan ik ook"

Olliver Naesen is al enkele jaren een vaste waarde in het Vlaamse wielervoorjaar, maar een grote vis binnenhalen zat er nog niet in. Iets dat na een tijd toch begint te knagen.

Want bij de wielerpodcast De Koers is van ons van Het Nieuwsblad fileert Oliver Naesen het wielervoorjaar tot en met Parijs-Nice (lees: pre-corona). Van klassiekers zijn er toen maar twee koersen gereden: De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne.

In de Omloop werd Naesen 7e, hij miste de finale slag en moest via de radio horen dat Jasper Stuyven had gewonnen voor Yves Lampaert. "Het is een grote overwinning voor Jasper, ik heb liever dat zij winnen dan Kragh Andersen. Ik ken hem niet, da's geen maat van mij", zegt Naesen.

Maar toch gaat dat proficiat wensen niet altijd even vlot. "Dan denk je wel: "G*dverdomme ik kan dat ook" Dat zou wel ongeveer mijn niveau zijn, dju. Wacht tot de Ronde...", klonk het toen nog. Tot de Ronde was het echter nog wachten tot in oktober.