Mathieu van der Poel voor tweede jaar op rij verkozen tot beste wielrenner van Nederland

Mathieu van der Poel is in een digitaal wielergala verkozen tot beste Nederlandse wielrenner van 2020. Het is al voor het tweede jaar op rij dat Van der Poel de trofee wint.

Voor Van der Poel de laureaat was, ging de trofee 5 jaar op rij naar Tom Dumoulin maar Van der Poel overklaste dit jaar elke Nederlandse wielrenner.

In het veld won Mathieu van der Poel in 2020 de wereldtitel en ook een tiental crossen (de andere crossen waren in 2019). Op de weg kwam hij stroef op gang in het aangepaste wielerseizoen. In de Strade Bianche en in Milaan-Sanremo kwam hij telkens tekort.

Maar naarmate het seizoen vorderde ging Van der Poel telkens beter rijden. Zo werd hij Nederlands kampioen en won hij een etappe in de Tirreno-Adriatico. Dat zijn vorm voor de Ronde van Vlaanderen helemaal goed zat, bewees hij na een kabinetstukje in de Binckbank Tour.

Wout van Aert

In die Ronde van Vlaanderen kwam er dan het langverwachte duel met Wout van Aert waarin Van der Poel in de sprint aan het langste eind trok.

Ook in Nederland beseffen ze dat Wout van Aert de grote concurrent is van Van der Poel. "Het is heel mooi als je door iemand door het uiterste wordt gedreven in de sport. Als ik door hem verslagen word, zet me dat wel extra scherp", zei Van der Poel toen hij virtueel de trofee kreeg.