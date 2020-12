Van Aert legt na overwinning in Kristallen Fiets Tour-ambities op tafel: "Ik ben niet van plan om dat uit te stellen"

Nog een trofee erbij voor Wout van Aert met de Kristallen Fiets. Zo staat hij nog wat sterker om tegen zijn ploeg te zeggen: daar en daar wil ik mijn kans gaan. Schrijf hem al maar op als grote kanshebber voor de groene trui in de Tour van 2021.

Wout van Aert ging zijn trofee ophalen bij DPG Media in Antwerpen, coronaproof. Niet de typische gala-avond dus. "Een zaal met 300 man is toch anders", zegt Van Aert in HLN. "Ook de spanning er rond. Als dit een normale editie was geweest, was ik waarschijnlijk ook gekomen met het idee: negen kansen op tien win ik, maar dan had je toch nog die tien seconden stress, dat moment waarop je even niet zeker bent."

COOL OM TROFEE TE WINNEN

Uiteraard maakt het de vreugde over het winnen van de Kristallen Fiets niet minder. "Je kan een trofee niet vergelijken met een koers winnen, maar het blijft wel cool." De prijzenkast van Van Aert geraakt aardig gevuld en er zullen de volgende jaren in de koers ook nog veel zeges bijkomen. Zeker als Van Aert overal waar hij dat wil zijn kans mag gaan.

"Er was dit jaar veel over te doen dat ik naar de Tour ging als helper. Ik heb dat met veel plezier gedaan en ik ga mijn ploegmaats in de toekomst zeker nog veel helpen, maar ik heb me nu echt wel helemaal ontdekt als kandidaat voor de groene trui. Ik ben niet van plan om dat uit te stellen", is Van Aert glashelder.

ANDERE PRIORITEIT BIJ TOURSTART IN '21

Groen in Parijs en geel onderweg: dat worden doelen. "Ik wil zeker een deel van het geheel zijn, maar als de rit me ligt, wil ik graag dat ik me in geen enkele omstandigheid moet opofferen. Dit jaar was de prioriteit nummer één in Nice om Primož Roglič en Tom Dumoulin uit de gevarenzone te houden, maar volgend jaar wil ik dat het mijn prioriteit kan zijn om in het openingsweekend voor de gele trui te gaan."