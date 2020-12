Bij Jumbo-Visma proberen ze de tel bij te houden: "Alweer proficiat, Wout!"

Als je Wout van Aert heet, is het dit jaar van het ene topmoment naar het andere gaan. Sportman van het Jaar, mag hij zichzelf nu ook noemen. Lang niet zijn enige onderscheiding dit jaar. Dat weten ze ook bij zijn ploeg Jumbo-Visma.

Bij de Nederlandse wielerformatie kunnen ze amper geloven dat hun kanjer weer maar eens een trofee beet heeft. Dat is toch alvast de boodschap die de ploeg meegeeft in een tweet. "Heb je nu al opnieuw je prijzenkast terug uitgebreid, Wout van Aert?"

Jazeker, moet hij antwoorden. De Belgian Athlete of the Year, zo omschrijven ze de verkiezing van Sportman van het Jaar in het Engels. De felicitaties voor de renner zijn vast en zeker op hun plaats. "Alweer proficiat!"