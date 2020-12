U zou het misschien niet verwachten maar: gelijke stand tussen Van der Poel en Van Aert op Citadel van Namen

Zondag crossen Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor het eerst tegen mekaar. Met ook nog Pidcock in het spel is het de eerste keer dat alle grote tenoren aan de start staan. Van der Poel zal de puntjes op de i willen zetten, maar de geschiedenis leert dat Van Aert ook niet kansloos is.

Ondertussen weten we allemaal wel hoe sterk Wout van Aert bergop rijdt. Dan is de Citadel van Namen misschien wel het ideale decor om nog eens zijn gram te halen in de cross. Uiteraard heeft hij ook daar al verschillende duels met Van der Poel uitgevochten.

Zes, om precies te zijn. En wat blijkt? Drie keer trok Van der Poel aan het langste eind en drie keer Van Aert. Wie van hen twee het best finishte, was ook telkens de winnaar van de wedstrijd. Daarbij hoeft wel gezegd dat de twee eerste overwinningen van Van Aert dateren uit beloftenwedstrijden.

VAN DER POEL WON MEEST RECENTE DUEL

Van der Poel beslechtte dus drie van de vier laatste duels in Namen in zijn voordeel. In 2017 echter, nu toch ook geen eeuwigheid geleden, triomfeerde Van Aert. Bij de laatste ontmoeting tussen hen beiden in Namen, in december 2018, haalde Van der Poel het. Statistieken die er op wijzen dat het zondagnamiddag wel eens superspannend zou kunnen worden.