Aan zijde van Van Avermaet rijden en dromen van 'maillot jaune': "Vergelijk me niet met Van der Poel of Alaphilippe"

Met mannen als Greg Van Avermaet en Oliver Naesen in de ploeg zou je het bijna vergeten. AG2R heeft ook nog altijd Benoît Cosnefroy in huis, de nummer twee uit de Waalse Pijl en nummer drie uit de Brabantse Pijl. Die zal in 2021 zijn ontwikkeling ook willen bevestigen.

De Fransman juicht de komst van Greg Van Avermaet alvast toe. "Er zijn nieuwe jongens aangetrokken voor de klassiekers. Ik ben heel blij dat ik nu aan de zijde van iemand als Greg kan rijden. Ik was overtuigd van het project dat Vincent Lavenu voorstelde tijdens de contractbesprekingen."

Zelf kan Cosnefroy zeker ingezet worden in de klimklassiekers, al zit hij vooral met het openingsweekend van de Tour in gedachten. Daar liggen twee mooie kansen te wachten op een puncher als hij. "Wie wint op de eerste en tweede dag, staat normaal in het geel. Ik ga het niet verstoppen: het is een doel. Ik hoop om dat weekend te schitteren. Dan kan ik de gele trui aantrekken. Het lijkt misschien gek, maar het is duidelijk dat dit een droom is."

STIJGENDE VERWACHTINGEN

In elk geval zal Cosnefry de lijn willen doortrekken na zijn goede prestaties aan het einde van 2020. "Het seizoenseinde verliep goed. Ik voelde de verwachtingen stijgen, ook al vergelijk ik me niet met renners als Van der Poel of Alaphilippe. Verre van."