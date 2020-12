🎥 Sven Nys ging alvast verkennen in Namen en geeft zijn crossers het goede voorbeeld

Sven Nys hoopt dat ook zijn manschappen zich kunnen mengen in de strijd op de Citadel van Namen. Zelf ging hij alvast het parcours van de Wereldbekermanche eens verkennen. Behendigheid wordt een belangrijk aspect in de cross zondagnamiddag.

Op de sociale media staat ook een foto van Nys tijdens zijn rit in Namen. In een afdaling volgt hij netjes het goede spoor en ook in het stuk bergop dat nadien volgt, trekt hij zich goed op gang. Zijn renners weten meteen hoe deze passage goed af te werken.

Sven Nys schrijft er ook nog eens een motiverende tekst bij. "Verleg je grens elke dag opnieuw! Zoek je balans, gebruik je ervaring en durf fouten te maken. Op die manier maak je progressie in elke sector." Afwachten in welke mate de renners en rensters van Telenet-Baloise die raad kunnen opvolgen.

Vooral het gegeven van de balans houden kan wel eens de doorslag geven. Valpartijen vermijden wordt cruciaal op de verraderlijke passages in Namen.