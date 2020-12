Bijkomend onderzoek brengt geen goed nieuws voor Baestaens: crosser heeft breuk opgelopen en is er in Namen niet bij

Zoek niet naar Vincent Baestaens straks tijdens de Wereldbekermanche in Namen. De veldrijder van Hens Maes geraakt niet fit. Onlangs berichtte zijn ploeg al over een barst in een wervel bij de renner. Bijkomend onderzoek heeft nog verdere blessures aan het licht gebracht.

"Na enkele bijkomende onderzoeken heeft Vincent Baestaens geen groen licht gekregen voor deelname aan de Wereldbekermanche in Namen", staat te lezen op de Instagrampagina van zijn ploeg. "Integendeel, bijkomend werd er een ribbreuk en enkele microscheurtjes in de knieschijf vastgesteld."

Het is dus mogelijk dat hij toch wel enige tijd aan de kant zal moeten blijven, al is het voorlopig nog koffiedik kijken. "Hoelang zijn herstel zal duren, is momenteel nog onduidelijk. Volgende week woensdag volgt er een nieuwe evaluatie van zijn blessures."

Voor Hens Maes komt er in Namen dus slechts één veldrijder aan de start, Daan Soete. Die staat na zijn prestatie in Tabor voorlopig in de top tien in de Wereldbeker.