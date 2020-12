Incident in Polen liet bij zege Van Aert in Sanremo nog sporen na bij Zeeman: "Half uur gedacht dat Fabio dood was"

Het donkerste moment uit het seizoen 2020 is ongetwijfeld de valpartij in de Ronde van Polen. Ook voor Merijn Zeeman was het als ploegleider bij Jumbo-Visma zwaar om dat te beleven. Dat incident bleef ook in de periode nadien nazinderen.

De Nederlander komt terug op dat vreselijke moment in De Volkskrant. "Ik zag dat Dylan Groenewegen te vroeg aanging en dat Fabio Jakobsen eroverheen zou knallen. Ik zag hoe Dylan van zijn lijn afweek. Ik zag die verschrikkelijke val. Met de minuut werd het erger. Ik had contact met Frans Maassen, onze ploegleider daar. Die zei: het is helemaal mis."

Ook Groenewegen zelf kwam ten val. "Dylan was in shock. Hij was ook met 80 kilometer per uur gevallen. Hij had zijn sleutelbeen verbrijzeld, alles aan zijn lijf was bont en blauw. Hij besefte nog niet dat er een complete volkswoede was losgebarsten." Snel zou wel doorspijpelen hoe ernstig de situatie was. "Ik heb een half uur gedacht dat Fabio dood was."

ALS EEN ZOMBIE

Gelukkig kwam Jakobsen er weer bovenop. Even later heel andere emoties bij Jumbo-Visma: Wout van Aert won Milaan-Sanremo. Al kon Zeeman door wat er gebeurd was in Polen er niet ten volle van genieten. "Het eerste monument in onze geschiedenis en ik heb er als een zombie naar gekeken."