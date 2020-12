Geen Nederlands Kampioenschap veldrijden dit seizoen? Voorlopig wordt het uitgesteld

Het is nog niet zeker of renners als van der Poel, Brand en Alvarado een kans mogen wagen om hun nationale trui binnen te halen. Er is namelijk beslist om het Nederlands Kampioenschap voorlopig uit te stellen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de wielerbond KNWU beslist om het Nederlands Kampioenschap voorlopig uit te stellen. Normaal ging het kampioenschap door op 10 januari, maar door de lockdown en de nieuwe maatregelen is er beslist om het uit te stellen. Het is nog niet duidelijk of het NK op een latere datum zal kunnen plaatsvinden. als het nog zou plaatsvinden, zal het na 19 januari moeten gebeuren, aangezien de lockdown al zeker tot dan zal duren in Nederland.