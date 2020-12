GreenEdge Cycling zakt met sterke selectie af naar eerste wielerwedstrijd van 2021 en gaat zo concurrentie aan met Richie Porte

Eerder raakte al bekend dat Richie Porte aan de wedstrijd zal deelnemen voor zijn nieuwe ploeg Team Ineos Grenadiers, maar hij zal stevige concurrentie krijgen van GreenEdge Cycling. De wielerformatie zakt met zes renners af naar de wedstrijd.

Onder meer Lucas Hamilton is er bij. De 24-jarige Australiër won in 2020 onder meer een etappe in de Tirreno-Adriatico en in het algemeen klassement van de Tour Down Under in 2020 eindigde hij op de negende plaats. Ook Luke Durbridge, Cameron Meyer, Damien Howson, Kaden Groves en Alex Edmondson zijn van de partij.

